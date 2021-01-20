قوات الاحتلال تعتقل اللواء بلال النتشة ومساعده على حاجز قلنديا عسكري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، ومساعده معاذ الأشهب، أثناء مرورهما على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت النتشة والأشهب، أثناء مرورهما على الحاجز العسكري، واقتادتهما إلى مركز تحقيق المسكوبية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.