جيش الاحتلال يُخطط لمناورة حرب كبيرة تشابه حرباً مع غزة والساحة الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه بحلول الصيف، يخطط الجيش الإسرائيلي، لإجراء مناورة حرب كبيرة، تستمر لشهر متواصل، وتشابه حرباً شاملة من غزة، ومن الساحة الشمالية.



وقال ليف رام: "هذه المناورة، تهدف لإيصال رسالة ردع لإيران وأذرعها في الدائرة البعيدة والقريبة، حيث سيتكون بمشاركة كبار قادة الجيش والقوات البرية والجوية والاحتياط".



وأضاف: "جاء القرار ببدء التخطيط للمناورة من منطلق التقديرات بأن لقاح (كورونا) سيؤدي مفعوله، ومن الممكن آنذاك إجراء مناورة بهذا الحجم الضخم للقوات".