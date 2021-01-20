زيارة: اعتمدنا 800 ألف دولار من المنحة الكويتية لقطاعات المياه والتعليم والصحة بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان: "إن الوزارة وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، قامت باعتماد عدة دفعات جديدة للصرف، ضمن المنحة الكويتية، بقيمة بلغت 800 ألف دولار، توزعت على قطاعات المياه والتعليم والصحة".



وأشار زيارة في بيان صحفي أصدره، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أنه تم اعتماد دفعات بقيمة 663 ألف دولار لصالح الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات التي ستستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة.



كما أوضح البيان، أن الوزارة، قامت باعتماد دفعات بقيمة 140 ألف دولار أمريكي، لمشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي.



وفي هذا السياق، قال زيارة: "سنواصل العمل لمتابعة وإنجاز صرف كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين من خلال الفريق الوطني، حيث من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة".