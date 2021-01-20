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وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الأربعاء، وفاة أحد وزراء حكومة والدها، الذي حكم العراق بين عام 1979 - 2003.

وكتبت رغد عبر حسابها بموقع (تويتر): "أنعي إليكم العم العزيز الدكتور صادق حميد علوش، الذي شغل منصب مدير مستشفى مدينة الطب، ونقيباً للأطباء، ووزير الصحة، والد رفيقات الطفولة الغاليات".

وأضافت: "أعزي نفسي وأتقدم إليهن بخالص العزاء، وأصدق المواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر، أن صادق حميد حسن علوش، هو طبيب وعسكري ووزير عراقي، ولد في مدينة الحلة سنة 1933، كان عضواً في حزب البعث العربي الاشتراكي، وانتمى له في وقت مبكر.

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