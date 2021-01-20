الرئاسة الفلسطينية: القرارات الاستيطانية الجديدة تحدٍ للمجتمع الدولي والاستيطان جميعه إلى زوال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي، بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وجدّد أبو ردينة، التأكيد على أن هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار (2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، يتطلب موقفاً دولياً حازماً، ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد باستمرار، أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، ويجب إزالته فوراً من الأرض الفلسطينية المحتلة.



وأضاف الناطق الرسمي: إن الحكومة الإسرائيلية، تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي أمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات".



وأشار إلى "أن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، بدعم وتحيز من قبل الإدارة الأميركية الحالية، لن يجلب الأمن والاستقرار، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه، واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية للسيد نتنياهو وغيره".



ودعا أبو ردينة الإدارة الأميركية الجديدة إلى أخذ موقف واضح من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة، إذا أرادت تحقيق الأمن و الإستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية".