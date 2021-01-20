سلطات الاحتلال تُمدد إغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، أمام المصلين المسلمين لمدة أسبوع.



وأكّد مدير الحرم الإبراهيمي، حفظة أبو سنينة، على أنّ قوات الاحتلال، مددت إغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة أسبوع، بعد أنّ أغلقته أمام المصلين المسلمين منذ 13 يوماً، باستثناء موظفي الحرم.



وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، تتذرع بحجج واهية لإغلاقه وقتما تريد، وحسب ما يخدم مصالحها.