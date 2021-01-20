الطيراوي: أتبنى موقف نقابة المحامين في قراراتها الأخيرة بشأن القضاء الأعلى



وقال الطيرواي في تصريح صحفي: "أنا مع نقابة المحامين في إجراءاتها؛ لأنها نقابة مهنية ومختصة، والأكثردراية من بعض الأشخاص، الذين يتطاولون على هذه النقابة، وهي نقابة تضم عشرات الآلاف من المحامين، وكانو شركاء في بحث قضايا السلطة القضائية، ولكن لم يؤخذ برأيهم، وبالتالي هذه نقابة أنا مسؤول عنها، وأعتقد أنها تمثل وجهة نظر شريحة المحامين كافة".



وأكد الطيراوي، أنه يتبنى قرارات النقابة جملة وتفصيلاً، حيث كانت نقابة المحامين، قد قررت مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلساً غير شرعي.





يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر الأسبوع الماضي، عدة قرارات جديدة، تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ونشرها ديوان الفتوى والتشريع بالجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وهي قرارات لها قوة القانون.





وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقراراً بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقراراً بقانون ثالث، يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

رام الله - دنيا الوطنعقب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الأربعاء، على قرارات نقابة المحامين في مقاطعة مجلس القضاء الأعلى.