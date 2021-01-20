"التعليم العالي" تبحث تطوير وحدات الخريجين في الجامعات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تطوير وحدات متابعة الخريجين في الجامعات الفلسطينية، والوقوف على احتياجات هذه الوحدات، وتقديم الدعم اللازم لها.



جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته الوزارة عن بعد، شارك فيه ممثلون عن مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) والبنك الدولي، وتم خلاله الاتفاق على تقديم مقترحات مشاريع تطويرية من المؤسسات المشاركة، وآلية تحديث قاعدة بيانات الخريجين، وربطها مع ذات المؤسسات.



ويأتي الاجتماع، ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها الوزارة، بهدف تمكين الخريجين من رفع مستوى مهاراتهم اللازمة؛ للالتحاق بسوق العمل، ومتابعة أوضاعهم بعد التخرج.