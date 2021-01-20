قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين، اقتحامها لباحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، وأدّوا طقوسًا تلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال، رغم استمرار الإغلاق الشامل، الذي تشهده المدينة المقدسة.



وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأضافت المصادر، أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما تتوالى مجموعات أخرى، وتستعد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات.



وتأتي هذه الاقتحامات ضمن الجولات اليومية، التي تنطلق من باب المغاربة، حتى باب السلسلة، مروراً بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.



وتأتي اقتحامات المستوطنين، رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة، التي تشهدها المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.