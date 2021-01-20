دولي

غانتس يُوجه ضربة إلى نتنياهو بعد رحيل ترامب

غانتس يُوجه ضربة إلى نتنياهو بعد رحيل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أحبط وزير الجيش، رئيس حزب (أزرق أبيض) بني غانتس، محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، لشرعنة ستة مواقع استيطانية بالضفة الغربية، غير معترف بها. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية، وافقت على بناء ما يقرب من 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية هذا الأسبوع، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وناقش اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أزمة (كورونا) وتمديد الإغلاق العام، لكن في وقت سابق منه، حاول نتنياهو وضع اقتراح على جدول الأعمال، يتضمن الاعتراف بالبؤر الاستيطانية (أفيغايل، وعسائيل، وكيدم عرافا، وميتسوكي دراغوت، وأوفنات)، التي تعتبر حاليا أحد أحياء (متسبيه شاليم،  وتل تسيون)، التي تُعتبر جميعها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي الحالي، وفقاً لوزراء في حزب غانتس.

وتحرك غانتس بسرعة لحذف هذا البند من جدول الأعمال، وقال وفق القناة 7: "في اجتماع مجلس الوزراء، لن يُطرح أي اقتراح دبلوماسي غير مسؤول في مثل هذا الوقت الحساس".

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