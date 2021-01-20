تعليق الدوام بمديرية التربية والتعليم في قلقيلية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية، رافع رواجية، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في مديرية تربية وتعليم محافظة قلقيلية، بسبب تسجيل اصابات بفيروس (كورونا).



وأوضح رواجبة، أنه تم تعليق الدوام في المديرية، بعد التشاور مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم لمدة 48 ساعة، بعد تسجيل 3 إصابات بالفيروس، وذلك لتمكين طواقم الطب الوقائي من تحديد خريطة المخالطين، وسحب العينات، وتعقيم المديرية.