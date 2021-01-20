شاهد: تساقط حبات برد كثيفة على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور، تظهر سقوط حبات البرد فوق عدد من المناطق بقطاع غزة.ومنذ الأمس، سجلت هبات رياح قوية أثناء العاصفة الرعدية، مع استمرار هطول الأمطار في معظم المناطق الفلسطينية.وأهابت دائرة الأرصاد الجوية بالجميع، لتوخي الحذر والحيطة، نتيجة الأجواء الشتوية الماطرة في البلاد.