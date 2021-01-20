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بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"
رام الله - دنيا الوطن
احتشد متظاهرون، أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية، ورددوا نفس الهتاف، الذي راج قبل 11 عامًا، إبان ثورة الياسمين، وهو "الشعب يريد إسقاط النظام".

ووفق وكالة (رويترز) فقد اندلعت المظاهرات، التي خرجت نهاراً بتونس وبعض المدن الأخرى، للمطالبة بالعمل والكرامة والإفراج عن المعتقلين، في أعقاب اشتباكات على مدى ليال بين قوات الأمن والمحتجين، في وقت تزيد فيه قيود (كوفيد- 19) المعاناة الاقتصادية.

وتجمع حوالي 250 محتجاً في شارع بورقيبة بوسط تونس، فيما خرجت مظاهرات أخرى في بلدات قريبة من سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة في 2011.

وهتف المتظاهرون في المسيرات "الشعب يريد إسقاط النظام"، ورددوا أيضاً هتافات مطالبة بالوظائف.

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