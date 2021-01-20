دولي

(كورونا) عالمياً: 2 مليون و66 ألف وفاة و96 مليوناً و648 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: 2 مليون و66 ألف وفاة و96 مليوناً و648 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون و66 ألف وفاة على الأقل، فيما بلغت حصيلة المصابين 96 مليوناً وأكثر من 648 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 69 مليوناً و331 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة محدودة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة واضحة في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 587 ألف و939 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 14,776 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت (2,802 وفاة)، وبريطانيا (1,610 وفيات)، والبرازيل (1,183 وفاة)، وألمانيا (1,139 وفاة)، وجنوب أفريقيا (839 وفاة)، حيث عادت كل من البرازيل وجنوب أفريقيا من جديد لتنضما إلى القائمة مما أخرج روسيا منها ودفعها باتجاه المستوى السابع عالمياً بـ (586 وفاة)، والمكسيك التي حلت ثامناً بـ (544 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (174,378 إصابة)، والبرازيل (63,504 إصابات)، واسبانيا (34,291 إصابة)، وبريطانيا (33,355 إصابة)، وفرنسا (23,608 إصابات)، حيث عادت فرنسا من جديد إلى القائمة على حساب روسيا التي خرجت منها، وحلت في المستوى السادس بـ (21,734 إصابة)، فيما تقدمت البرازيل على كل من بريطانيا واسبانيا.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (411,520 وفاة)، والبرازيل (211,511 وفاة)، والهند (152,754 وفاة)، والمكسيك (142,832 وفاة)، وبريطانيا (91,470 وفاة).

كما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (24,809,841 إصابة)، والهند (10,596,442 إصابة)، والبرازيل (8,575,742 إصابة)، وروسيا (3,612,800 إصابة)، وبريطانيا (3,466,849 إصابة).

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