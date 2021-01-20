الصحة بغزة: 3 وفيات و285 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و285 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2074 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 603 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 42281 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 48626 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 5849 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 496 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 138 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.