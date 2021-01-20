الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال العام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

اكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، سجل انخفاضاً مقداره 0.10% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.48 خلال العام 2020 مقارنة بـ 125.61 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).



وأشار الجهاز، إلى أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاضن يعود إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بمقدار 2.22%، وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 1.56%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.24%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 0.23%.



في السياق، أوضح الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، أن أسعار الجملة للسلع المستوردة خلال العام 2020، سجلت انخفاضاً مقداره 1.00%، فيما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المحلية بنسبة 0.68% مقارنة بالعام السابق.



وأوضح، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، سجل انخفاضاً حاداً مقداره 1.63% خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الثالث 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.53 خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بـ 127.61 خلال الربع الثالث 2020 (سنة الأساس 2007 = 100).



وقال: "سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً حاداً مقداره 3.88%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 129.26 خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بـ 134.48 خلال الربع الثالث 2020 (سنة الأساس 2007 = 100)".



وأضاف: "سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة استقراراً خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الثالث 2020، حيث استقر الرقم القياسي عند 120.75 (سنة الأساس 2007 = 100)".



وتابع الاحصاء: "سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً حاداً مقداره 3.97%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 5.43%، متأثرةً بانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.10%، وأسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 5.18%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بمقدار 3.57%، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 0.71%، متأثرةً بانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 1.74%، على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 1.44%".



كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.68% خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الثالث 2020.



سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.46%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 3.63%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 1.51%، ونشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 1.13%، ونشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 0.58%، ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بمقدار 0.28%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات الألبان بنسبة 1.34%، ونشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 1.03%.



في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 2.02% خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الثالث 2020.