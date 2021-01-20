كحيل: الأسرى لهم الأحقية بالترشح والانتخاب من خلال الإنابة عبر الأقارب أو محامي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، هشام كحيل، على أحقية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الترشح أو الانتخاب في الانتخابات المقبلة.



وقال كحيل لإذاعة (صوت فلسطين): إن الأسرى لا يستطيعون الترشح والانتخاب، إلا أنهم من الممكن التسجيل من خلال الإنابة عبر الأقارب أو المحامين.



وأشار إلى أن اللقاءات التحضيرية، متواصلة مع كافة الفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإطلاعهم على مفاصل العملية الانتخابية، منوهًا إلى أنه سيكون هناك لقاءات أخرى تتعلق بالتفاصيل الفنية لتنفيذ هذه الانتخابات.



وختم كحيل حديثه، بالقول: إن "سجل الانتخابات حاليًا، يحوي 2 مليون و200 ألف ناخب، وهذا الرقم تراكم عبر سلسلة تحديثات أجريناها خلال الأعوام الماضية".