الاحتلال يعتقل طفلًا من حزما

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، طفلاً من بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، واعتقلت الطفل عبد سالم كنعان الخطيب (16 عاماً) من أمام منزل ذويه.