شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلًا من حزما

الاحتلال يعتقل طفلًا من حزما
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، طفلاً من بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، واعتقلت الطفل عبد سالم كنعان الخطيب (16 عاماً) من أمام منزل ذويه.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: إصابة (15) أسيرًا بفيروس (كورونا) في سجن (ريمون)

نادي الأسير: إصابة (15) أسيرًا بفيروس (كورونا) في سجن (ريمون)

كحيل: الأسرى لهم الأحقية في الترشح والانتخاب من خلال الإنابة عبر الأقارب أو محامي

كحيل: الأسرى لهم الأحقية في الترشح والانتخاب من خلال الإنابة عبر الأقارب أو محامي

الرجوب: الرياضة تشكل أحد أبرز تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية

الرجوب: الرياضة تشكل أحد أبرز تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية

في قضية الهاربين من نظارة نابلس.. الشرطة تقبض على أحدهم

في قضية الهاربين من نظارة نابلس.. الشرطة تقبض على أحدهم

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

إلى أين وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

إلى أين وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الرجوب: الرياضة تشكل أحد أبرز تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية

الرجوب: الرياضة تشكل أحد أبرز تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلًا من حزما

الاحتلال يعتقل طفلًا من حزما

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

هيئة الأسرى: الأسرى بمركز (الجلمة) يعانون ظروفاً مأساوية وبعض القاصرين فكروا بالانتحار

هيئة الأسرى: الأسرى بمركز (الجلمة) يعانون ظروفاً مأساوية وبعض القاصرين فكروا بالانتحار

الاحتلال يعتقل خمسة مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة وأب ونجله

الاحتلال يعتقل خمسة مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة وأب ونجله

الصحة بغزة: تسجيل 99 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الثلاثاء

الصحة بغزة: تسجيل 99 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الثلاثاء

تنويه حول خبر توقيع الرئيس عباس نشرة الترقيات العسكرية للأجهزة الأمنية

تنويه حول خبر توقيع الرئيس عباس نشرة الترقيات العسكرية للأجهزة الأمنية

منوعات

دانييلا رحمة تعترف: &#34;هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم&#34;

دانييلا رحمة تعترف: "هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم"

أغنية (فاضي شوية) تسحق المرتبة الأولى في ترتيب الأغاني خلال أسبوعين

أغنية (فاضي شوية) تسحق المرتبة الأولى في ترتيب الأغاني خلال أسبوعين

الدكتورة خلود أكبر من زوجها .. وهذا فارق العمر بينهما

الدكتورة خلود أكبر من زوجها .. وهذا فارق العمر بينهما

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

تسريب يوضح شخصية الطاووس في برنامج (إنت مين).. ديما قندلفت

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

عودة (المياه الى مجاريها) بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها.. بعد خلاف على زواجها

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

ممثلة مصرية تروي تفاصيل وفاتها وعودتها إلى الحياة.. بطريقة صادمة

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

الشرنوبي يعلن انتصاره بقرار سجن خطيبته السابقة سارة الطباخ.. والأخيرة لن تسكت

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

أحمد زاهر باكيا على العلن.. والسبب ابنته الكبرى

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

شاهد: سر مايا دياب في استخدام الصمغ اللاصق لتكبير الشفاه

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

هنا الزاهد تصدم جمهورها بوجه ملطخ بالدماء.. وتعلق

عربي

الصحة الجزائرية: 17 ولاية تسجل صفر إصابات بـ (كورونا)

الصحة الجزائرية: 17 ولاية تسجل صفر إصابات بـ (كورونا)

السعودية: تحذير من موجة شديدة البرودة مُحفزة لـ (الإنفلونزا)

السعودية: تحذير من موجة شديدة البرودة مُحفزة لـ (الإنفلونزا)

(سانا): وقوع انفجار في صهريج بالشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص

(سانا): وقوع انفجار في صهريج بالشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص

الصحة الأردنية: تسجيل 17 حالة وفاة و883 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 17 حالة وفاة و883 إصابة جديدة بـ (كورونا)