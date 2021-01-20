اليوم.. "جو بايدن" يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

يؤدي الرئيس الاميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، ليصبح رسمياً الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية، تحت شعار "إعادة الوحدة" لشعب منقسم بعد أربع سنوات من حكم دونالد ترمب.



كما تؤدي كامالا هاريس، اليمين الدستورية نائبة للرئيس، لتكون أول امرأة في هذا المستوى من المسؤولية منذ تأسيس الدولة بعد حرب الاستقلال في عام 1776.



ووفق شبكة (رويترز) يأتي هذا الحدث، بعد انتخابات شهدت الكثير من الجدل، واستمر حتى عقب إعلان النتيجة، من تظاهرات لأنصار الرئيس ترامب، بلغت حد اقتحام مبنى الكابيتول، في مشهد صادم لـ"الديمقراطية الاميركية".



يذكر، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يرفض حتى آخر يوم له في البيت الأبيض، الاعتراف بالهزيمة، كما يرفض حضور حفل التنصيب.