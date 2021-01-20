في قضية الهاربين من نظارة نابلس.. الشرطة تقبض على أحدهم

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، الليلة الماضية، على أحد الذين فروا من نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس، قبل نحو عام، وهو مشتبه به بعدة قضايا، وصادر بحقه مذكرة حكم لمدة عام.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إنه بعد متابعة حثيثة من الشرطة لأحد الفارين من النظارة، ومشتبه به بالضلوع بعدة قضايا ترويج واتجار بمواد مخدرة، وصادر بحقه مذكرات قضائية من ضمنها مذكرة حكم لمدة عام بتهمة السرقة، وخلال متابعته من قبل قوة شرطة مكافحة المخدرات، والمباحث العامة، ومركز شرطة المدينة، تم إلقاء القبض عليه عند دخوله المدينة، بعد محاولات عديدة للفرار، ومهاجمته لكمين الشرطة بمركبته، وتعريض القوة للخطر.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة تحفظت عليه، وباشرت بسماع أقواله وتدوينها، تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص أصولاً.



وكان 6 أشخاص موقوفين، تمكنوا من الفرار من نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس في شهر آذار/ مارس 2020، وقد تمكنت الشرطة وقتها من القبض على ثلاثة منهم، وواصلت ملاحقة الثلاثة الآخرين، حيث تمكنت من القبض على أحدهم الليلة الماضية.