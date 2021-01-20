الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم.
وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال، اعتقلت: يحيى عودة (24 عاماً) من مخيم طولكرم، ومحمد يوسف مزيد (20 عاماً)، وتيسير عبد الدايم الزق (52 عاماً) من بلدة عنبتا شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم.
وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال، اعتقلت: يحيى عودة (24 عاماً) من مخيم طولكرم، ومحمد يوسف مزيد (20 عاماً)، وتيسير عبد الدايم الزق (52 عاماً) من بلدة عنبتا شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
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