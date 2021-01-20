الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم.



وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال، اعتقلت: يحيى عودة (24 عاماً) من مخيم طولكرم، ومحمد يوسف مزيد (20 عاماً)، وتيسير عبد الدايم الزق (52 عاماً) من بلدة عنبتا شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.