ما مصير السفارة الأمريكية بالقدس في عهد بايدن؟

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رام الله - دنيا الوطن

تعهد أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، بالإبقاء على الاعتراف الأمريكي بالقدس "عاصمة لإسرائيل" وبقاء السفارة هناك.



ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، رد بلينكن بـ"نعم" مرتين، عندما سأله السيناتور جيمس ريش: "هل أنت موافق مع أن القدس هي عاصمة إسرائيل، وهل تلتزم بالحفاظ على سفارة الولايات المتحدة في القدس؟".



وأعرب بلينكن، خلال جلسة الاستماع أيضاً، عن تأييده لحل الدولتين، مشيراً إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، تعتبر "تحدياً كبيراً"، وأنه من الصعب تحقيق التقدم فيها في الوقت القريب.