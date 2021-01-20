رشيدة طليب: إسرائيل دولة عنصرية وتحرم الفلسطينيين من لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت النائبة في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب: إن إسرائيل دولة عنصرية، أثناء مناقشة انخفاض معدل التطعيم للفلسطينيين.



وأضافت طليب -ذات الأصول الفلسطينية- أنه من الضروري أن نفهم أن إسرائيل دولة عنصرية، حيث إنها تحرم الفلسطينيين، مثل جدتي، من الوصول إلى اللقاحات، وهم لا يعتقدون أنها إنسان متساو يستحق أن يعيش، يستحق الحماية من هذا الوباء العالمي.



وأوضحت النائبة الديمقراطية، أنه من الصعب حقاً أن نراقب استمرار دولة الفصل العنصري هذه في حرمان جيرانهم، الأشخاص الذين يتنفسون نفس الهواء، والذين يعيشون في نفس المجتمعات.



وختمت رشيدة طليب حديثها بالقول: "آمل أن ترى بلادنا ما كان الفلسطينيون، يحاولون إخبارنا به لفترة طويلة جداً: إسرائيل لا تنوي أبداً الاهتمام أو السماح بالمساواة أو الحرية كجيرانهم، ويمكنك أن ترى ذلك من خلال توزيع التطعيمات".