آخر تحديثات المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر المنخفض الجوي في تأثيره على فلسطين، حيث يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد جداً وماطر وعاصف أحياناً، مع تساقط البرد وحدوث العواصف الرعدية، التي تكون قوية أحياناً في بعض المناطق.
يستمر المنخفض الجوي في تأثيره على فلسطين، حيث يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد جداً وماطر وعاصف أحياناً، مع تساقط البرد وحدوث العواصف الرعدية، التي تكون قوية أحياناً في بعض المناطق.
وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح، وساعات النهار الأولى، لتساقط زخات ثلجية محدودة على رؤوس الجبال العالية، في حين تستمر الأمطار بالهطول في معظم أرجاء البلاد مع طقس بارد في السواحل والسهل الساحلي، وشديد البرودة في الجبال.
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