دولي

شاهد: بايدن يبكي في كلمة وداعية بولاية ديلاوير

شاهد: بايدن يبكي في كلمة وداعية بولاية ديلاوير
رام الله - دنيا الوطن
بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أثناء حديثه في مركز عسكري يحمل اسم ابنه الراحل، وذلك أثناء مراسم تكريم أقيمت له في ولاية ديلاوير عشية تنصيبه.

وأعرب عن أسفه على نجله بو بايدن المدعي العام السابق لولاية ديلاوير الذي توفي بسرطان الدماغ عام 2015، وقال: "ما آسف عليه، هو شيء واحد فقط وهو أنه ليس هنا لنقدمه رئيسا. لكن لدينا فرص عظيمة وقد علمتنا ولاية ديلاوير أن كل شيء ممكن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما تحدث كيف لجأت والدته ووالده إلى ديلاوير عندما مرا بأوقات مالية صعبة، وأضاف: "الولاية التي وفرت لأمي وأبي سبل العيش عندما كانا في أمس الحاجة إليها وأعطتني فرصة وآمنت بي وأرسلتني إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الذهاب إلى مجلس المقاطعة".

وسرد بايدن المشاق التي تمكن من تجاوزها خلال خبرته السياسية، التي امتدت أربعة عقود في طريقه للرئاسة الذي تخلله وفاة زوجته الأولى نيلا بايدن عام 1972، وصغيرتهما نايومي بحادث سير مؤسف.

واستذكر لقاء زوجته جيل بايدن في الولاية التي شغل فيها منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبعد الخطاب في نيو كاسل سيستقل بايدن طائرة متجهة إلى واشنطن العاصمة، حيث سيؤدي اليمين ظهر الأربعاء رئيسا للبلاد.


 


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