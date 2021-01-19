مدفعية الاحتلال تقصف نقاط ضبط ميدانية للمقاومة بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في شمال ووسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.



وفي التفاصيل، فقد قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مرتين، نقطة رصد ميداني، تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.



إلى مدينة غزة، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، نقطة للضبط الميداني، شرقي حي الزيتون، شرق مدينة غزة، دون إصابات بين المواطنين.



إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نقطة للضبط الميداني التابعة للمقاومة الفلسطينية، شرقي محافظة الوسطى، دون أن يسفر ذلك عن إصابات بين المواطنين.



وأفاد ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن الجيش، قصف عدة أهداف في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، تجاه مستوطنات الغلاف.