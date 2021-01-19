هيئة الأسرى: الأسرى بمركز (الجلمة) يعانون ظروفاً مأساوية وبعض القاصرين فكروا بالانتحار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم الثلاثاء، بأنّ الأسرى القابعين في عزل مركز توقيف (الجلمة)، يعانون أوضاعًا مأساويّة وقاهرة، وتخالف كل الشرائع الآدمية، وحقوق الأطفال.



وبينت الهيئة، أن الأسرى في الجلمة، وخاصة القاصرين منهم، يعانون من نقص بالفرشات والأغطية والملابس الشتوية والملابس الداخلية، ويشتكون من قذارة المكان والرّائحة الكريهة، والبرد القارس والشديد للغاية، ومن سوء الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً، ومن تغييبهم عن العالم الخارجي بشكل كامل.



وأشارت الهيئة إلى أنّ الأسرى القاصرين الموقوفين هناك، اشتكوا من المعاملة المهينة والسيئة، ومن عزلهم في زنازين إنفرادية ضيقة ذات لون غامق، وجدران خشنة للغاية، وفيها ضوء مشتعل على مدار الساعة ليل نهار وبدون أي شبابيك تذكر.



وحذرت الهيئة، من خلال متابعة محاميها للمعتقلين هناك، من أن بعض الأسرى الأطفال، قد هددوا إدارة المعتقل بالانتحار، بسبب سوء الأوضاع والظروف الحياتية والاعتقالية، التي يعانونها في (الجلمة).



فيما طالب رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر، المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية، بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفعلية في تشكيل لجان حقوقية مختصة، مهمتها زيارة المعتقلات الإسرائيلية ومراكز توقيفها، ومتابعة ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الطفولة، وحقوق الأسرى".