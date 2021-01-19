الاحتلال يعتقل خمسة مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة وأب ونجله



وقال المواطن رباح أبو الحمص، إن قوات الاحتلال الخاصة، انتشرت في شوارع العيسوية، وأمام منازل المواطنين، ونفذت عمليات دهم واقتحام تخللها أعمال عربدة وعنف، قبل أن يعتقلوا خمسة مواطنين، من بينهم أب ونجله، وسيدة، وذلك بعد مداهمة وتفتيش منازلهم مستخدمة الكلاب البوليسية، وهم: الشابين عرفات أحمد مصطفى، ومحمد نائل عبيد، والمواطن وسيم نايف عبيد، وابنه نايف، بالإضافة إلى امرأة لم تعرف هويتها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خمسة مقدسيين من العيسوية، بينهم سيدة وأب ونجله، خلال عملية دهم واقتحام تعسفية، طالت عدداً من منازل المواطنين.