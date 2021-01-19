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الصحة الجزائرية: 17 ولاية تسجل صفر إصابات بـ (كورونا)

الصحة الجزائرية: 17 ولاية تسجل صفر إصابات بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن 17 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن 43 ولاية، سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 249 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ 0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت الجزائر، اليوم 249 إصابة جديدة و3 وفيات و186 حالة شفاء، علماً أن 29 مريضاً يخضعون للعناية المركزة.

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