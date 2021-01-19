زعيم الجمهوريين: ترامب حرض الحشود في هجوم الكونغرس

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إن دونالد ترامب "حرض" الحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير و"شحنها بالأكاذيب".



وقال السناتور النافذ عن ولاية كنتاكي "الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب، لقد حرضهم الرئيس، وأشخاص نافذون آخرون، حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ولم تثمر دعوة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي "جميع الأميركيين" إلى الهدوء، عن ثني الأصوات المطالبة بتوجيه اتهامات له، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية.



وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قد قالت إن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هو المسؤول عن تحريض من اقتحموا الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، من أجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.



وأكدت بيلوسي، أنه من الواجب أن يصوت مجلس النواب على عزل ترامب، لأنه مسؤول عن الأحداث العنيفة التي أسفرت عن وقوع خمسة قتلى.



وأضافت، أن ترامب استخدم من وصفتهم بـ"المتمردين" من أجل غاية شخصية، وهي البقاء في السلطة، بعدما خسر انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



ووصفت بيلوسي، ترامب بالساعي إلى تغيير إرادة الشعب الأميركي، مضيفة أنه يخوض حرباً ضد قرنين ونصف القرن من الديمقراطية.