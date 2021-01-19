الصحة بغزة: تسجيل 99 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 285 إصابة، وذلك بعد فحص 2074 عينة، وذلك بنسبة إصابة 13.7%.