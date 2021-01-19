الصحة الإيطالية: 603 وفيات و10497 إصابة جديدة بـ (كورونا)



وكانت إيطاليا، رصدت أمس الاثنين 377 حالة وفاة و8824 إصابة بـ (كوفيد- 19)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ومنذ بدء تفشي جائحة (كورونا) في شباط/ فبراير الماضي، سجلت إيطاليا 83157 وفاة و2,4 مليون إصابة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء 306 وفيات بفيروس (كورونا) و10497 حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.