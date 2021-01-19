الصحة الإيطالية: 603 وفيات و10497 إصابة جديدة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء 306 وفيات بفيروس (كورونا) و10497 حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت إيطاليا، رصدت أمس الاثنين 377 حالة وفاة و8824 إصابة بـ (كوفيد- 19)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
ومنذ بدء تفشي جائحة (كورونا) في شباط/ فبراير الماضي، سجلت إيطاليا 83157 وفاة و2,4 مليون إصابة بالفيروس.
سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء 306 وفيات بفيروس (كورونا) و10497 حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت إيطاليا، رصدت أمس الاثنين 377 حالة وفاة و8824 إصابة بـ (كوفيد- 19)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
ومنذ بدء تفشي جائحة (كورونا) في شباط/ فبراير الماضي، سجلت إيطاليا 83157 وفاة و2,4 مليون إصابة بالفيروس.
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