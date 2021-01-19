تنويه حول خبر توقيع الرئيس عباس نشرة الترقيات العسكرية للأجهزة الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء وصحفيون، اليوم الثلاثاء، خبراً منسوباً لـ "دنيا الوطن"، حول توقيع الرئيس محمود عباس، لنشرة الترقيات العسكرية للأجهزة الأمنية.
وتؤكد "دنيا الوطن"، أن الخبر المتداول، قديم، ونشر بتاريخ 13 آب/ أغسطس 2017، بعنوان: مصدر: الرئيس وقع على نشرة الترقيات العسكرية للأجهزة الأمنية، ولم تنشر "دنيا الوطن"، أي خبر جديد حول هذا الموضوع.
والتزاماً بأخلاقيات المهنة، ومنعاً لالتباس الأمر على القراء، وجب التنويه.
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