تنويه حول خبر توقيع الرئيس عباس نشرة الترقيات العسكرية للأجهزة الأمنية

تداول نشطاء وصحفيون، اليوم الثلاثاء، خبراً منسوباً لـ "دنيا الوطن"، حول توقيع الرئيس محمود عباس، لنشرة الترقيات العسكرية للأجهزة الأمنية.









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رام الله - دنيا الوطن