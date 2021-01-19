لجنة متابعة جرحي مسيرات العودة تُصدر إعلانًا "مهما" حول الدوام العيادات الخارجية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت لجنة متابعة جرحى مسيرات العودة الكبرى في مستشفيات قطاع غزة، إعلانًا هامًا لجرحى مسيرات العودة بقطاع غزة.



وأعلنت اللجنة عن جدولة دوام الأطباء في العيادات الخارجية لاستقبال المعاملات من جرحى مسيرات العودة حسب الجدول المرفق، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع إدارة المستشفيات و ورئيس لجنة الطوارئ بغزة، محمد ابو سلمية حيث تم الاتفاق على أن يقوم الجريح بالحجز في اليوم المحدد حسب طباعة التقرير القديم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأكدت أنه تمت جدولة الأيام للعمل بالمستشفى تفاديا للازدحام وللحد من تفشي فيروس (كورونا).



وتقدمت لجنة متابعة الجرحى ببالغ الشكر والتقدير للاطباء والاداريين في جميع مستشفيات القطاع على جهودهم في خدمة الجرحى البواسل، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.