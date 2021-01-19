شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط بمنطقة مفتوحة في مستوطات الغلاف

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أطلقت قذيفة صاروخية، قبل قليل، من قطاع غزة، نحو الغلاف، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".



من جانبه، أفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية، من شمال قطاع غزة، نحو مستوطنات غلاف غزة، وسقطت في منطقة مفتوحة.



بدوره، أكد تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة (معاريف)، أنه في الدقائق الأخيرة، تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة، وسقطت في منطقة مفتوحة من مستوطنات غلاف غزة، لذلك لم تطلق أي صفارات إنذار.









رام الله - دنيا الوطن