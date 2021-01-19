إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من جدار الفصل العنصري جنوب مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال، أثناء تواجده في بلدة حبلة بالقرب من الجدار الفاصل جنوب مدينة قلقيلية.



يشار الى أن هذه الاصابة الثالثة اليوم، حيث أصيب شابين آخرين صباحاً برصاص الاحتلال في منطقة القدم، أثناء تواجدهما بالقرب من الجدار الفصل العنصري شمال مدينة قلقيلية، ونقلتا إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج.



ويستهدف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة العمال الذين يعبرون للداخل المحتل عن طريق فتحات جدار الفصل العنصري، من خلال إطلاق الرصاص عليهم.



وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.



وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.



كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.