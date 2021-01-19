أريحا: الاحتلال يعتقل طفلاً خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر



ويقع مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا، على مسافة 3 كيلومترات من مركزها، وكان قد تأسس في أعقاب نكبة عام 1948م، على مساحة تقدر بحوالي 1689 دونماً، أصبحت الآن 689 دونماً.



وشهدت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عشرات المواطنين.



ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال العام 2020م الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، تواصل حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات اليومية.



وحسب التقرير فقد بلغ عدد المعتقلين (4439) معتقلا، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، ضاعف الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد معاناتهم، خاصة مع انتشار فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلاً (12 عاماً) خلال مواجهات اندلعت بمخيم عقبة جبر في أريحا.وأوضحت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية للمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا يبلغ من العمر 12 عاما أثناء اندلاع المواجهات، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد تكبيله.