اشتية: الممارسة الديمقراطية لا تنحصر بالانتخابات بل هي نهج حياة

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية من نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ورئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام التقرير السنوي الثامن للحريات الإعلامية في فلسطين، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور أعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين.



واشاد اشتية، بجهود النقابة في توثيق انتهاكات الاحتلال، مؤكدا حرص الحكومة الفلسطينية على صيانة حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، مشيرا الى ان الممارسة الديمقراطية لا تنحصر في الانتخابات بل هي نهج حياة.



بدوره، أطلع أبو بكر واللحام رئيس الوزراء على أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون خلال العام 2020، إذ رصدت لجنة الحريات 490 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.



وقال أبو بكر إن التقرير رصد تحسنا ملموسا على صعيد صيانة حرية الصحافة وانخفاضا كبيرا في التجاوزات على حقوق الصحفيين على المستوى الداخلي من قبل الحكومة الحالية.