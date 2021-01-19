اسرائيل تصادق على تمديد الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري للحد من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس (كورونا)، حتى نهاية الشهر الجاري.



كما صادقت الحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكره موقع (عرب 48)، على إلزام العائدين من الخارج بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل رحلة العودة بـ72 ساعة كحد أقصى.