(سانا): وقوع انفجار في صهريج بالشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (سانا) السورية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في الشركة السورية للغاز بمحافظة حمص، لافتة إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني، توجهت إلى المكان، في محاولة للسيطرة على الحريق.



وفي التفاصيل، أشارت الوكالة، إلى أن الانفجار، وقع في صهريج بالشركة السورية لنقل النفط الخام، بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز، ما تسبب بحريق ضخم، وفرق الإطفاء تتعامل مع الحريق.