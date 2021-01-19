لقاء "وشيك" بين قيادتي (فتح) و(حماس) بالدوحة قبل لقاء الفصائل بالقاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (الأناضول) التركية، مساء اليوم عن مصدر في حركة حماس، لم تسمه، أن لقاءً وشيكاً سيجمع حركته بحركة فتح، في العاصمة القطرية الدوحة.



وبحسب المصدر في حركة حماس، فإن لقاء قيادة الحركتين سيكون قبل لقاء الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.



وكان رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قد أصدر قبل عدة أيام، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات العامة الفلسطينية، على أن تكون الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية يوم 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس لعام 2021.



بدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، أن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة سيكون في الأسبوع الاول من الشهر المقبل، للتباحث في اجراء الانتخابات العامة.