خوفاً من رد إيراني.. الجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب بمنطقة البحر الاحمر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رفع حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر، في ظل التوترات مع إيران، خوفا من رد انتقامي، على اغتيال قاسم سليمان قائد فيلق القدس، ومحسن مجدي زادة العالم الايراني، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.



ووفقا للموقع ذاته، فإن المسؤلين في المؤسسة الأمنية الاسرائيلي، يقدرون، أن إيران تبحث عن وسيلة للانتقام لاغتيال سليماني وزادة، وفي ضوء ذلك وضع الجيش الاسرائيلي عدة وحدات عسكرية في حالة تأهب قصوى، منها غواصة ووحدة (شايطيت 13).



وقال المسؤولون: "غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية، أبحرت مؤخرا من البحر المتوسط ​​عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، واختفت لعدة أسابيع تحت الماء، وبحسب المصادر فإن نقل الغواصة إلى البحر الأحمر جاء استجابة للتحدي الأمني ​​في المنطقة، ويشكل رسالة مفادها أن "إسرائيل" مستعدة لكل السيناريوهات.