شؤون فلسطينية

إسرائيل توجه رسالة "تهديدية" لحركة حماس.. ماذا جاء فيها؟

إسرائيل توجه رسالة "تهديدية" لحركة حماس.. ماذا جاء فيها؟
رام الله - دنيا الوطن
افاد موقع (مكور ريشون) الإسرائيلي، أن إسرائيل أرسلت مؤخرا، رسالة الى حركة حماس، عبر الوسيط المصري، مفادها أن الأعذار حول تسبب البرق بتفعيل الصواريخ لن تجدي بعد الأن.

وبحسب الموقع الاسرائيلي، فقد جاء في الرسال أيضا: "سيتم الرد على أي إطلاق برد قاسٍ، بغض النظر عن الطقس".

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت عدة اهداف في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ردا على اطلاق صواريخ من قطاع غزة، سقطت على شاطئ اسدود.

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