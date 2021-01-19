الصحة الأردنية: تسجيل سبع حالات وفاة و883 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 حالة وفاة و883 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (316,427) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,364) حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4170) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.