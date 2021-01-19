اشتية: سندرس إعفاء وسائل الاعلام من الرسوم الضريبية عن العام الماضي









رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن وسائل الإعلام المحلية، هي رأس الحربة في تعزيز الرواية الفلسطينية وحمايتها في وجه التزييف الذي يمارسه الاحتلال، ويجب الحفاظ عليها.وقال اشتية، خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع نقابة الصحفيين ومدراء وسائل الاعلام المحلية: "كل تردد تبث عليه إذاعة فلسطينية، هو تردد نحميه من سيطرة المستعمرين عليه، وكما نريد تعزيز سيادتنا على الأرض نريد تعزيزها على تردداتنا للبث".وأضاف: "بحثنا الأوضاع المالية التي تواجهها الإذاعات نتيجة جائحة (كورونا) وعوامل أخرى، أفضت لتسريح العديد من الإعلاميين وتهديد استدامة هذه الوسائل"، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه سيتم دراسة إعفاء وسائل الاعلام من الرسوم الضريبية عن العام الماضي؛ لتمكينها من الاستمرار وضمان استدامتها، وكذلك إعادة النظر بإجراءات الترخيص وفق مطالب مدراء هذه المؤسسات.وفي السياق، قال رئيس الوزراء: "دعونا وسائل الاعلام للتقدم للاستفادة من صندوق "استدامة" الذي تديره سلطة النقد، ويهدف لتقديم قروض ميسرة للقطاعات المتضررة من جائحة (كورونا)، مضيفا: "كما دعوناهم لمزيد من التركيز على الرواية الوطنية من خلال برامجهم، وإنشاء شراكات مع وسائل الإعلام العربية لإبقاء الشعوب العربية واعية بقضية فلسطين في ظل محاولات طمس روايتنا".وأكد اشتية، أن الحكومة الفلسطينية، مستعدة لرعاية برامج وأفكار إبداعية تعزز الرواية الوطنية على المستوى العربي والدولي.