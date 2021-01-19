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مقتل أربعة أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في العاصمة مقديشو

مقتل أربعة أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في العاصمة مقديشو
رام الله - دنيا الوطن
قُتل أربعة أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم أرضي في العاصمة الصومالية مقديشو.

 ونقلت إذاعة (دالسان) المحلية عن مدير مستشفى محلي بأنه، من بين القتلى، نائب مفوض الأمن والسياسة في مدينة غرباهري، عبد الرشيد دوبا، وأصيب ستة آخرون.

وأعلنت حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الانفجار.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن القوات الأميركية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

ومؤخرا تصاعدت وتيرة التفجيرات على جوانب الطرق التي تستهدف قوات الأمن في العاصمة مقديشو منذ بداية العام.

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