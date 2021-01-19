الكويت تعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أول إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس (كورونا) في البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند أن الإصابة لمواطنتين قادمتين من بريطانيا.



وأوضح السند أن نتائج فحوصات مسحات الـPCR للمواطنتین من دولة الإقلاع "كانتا سلیمتین".



لكن المتحدث أشار إلى أن الفحص الذي أجرته فرق وزارة الصحة للمواطنتين في مطار الكویت عند الوصول أثبت إصابتھما بالسلالة الجديدة من الفیروس.



وأوضح أنه جرى تطبیق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطیط الجیني ثبت إصابتھما بنمط التحور الجیني الأخیر للفیروس.



وعلى ضوء نتیجة الفحص، ذكر المتحدث باسم الوزارة أنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازیة والوقائیة وتدابير التقصي الوبائي كافة.



وشدد المسئول الكويتي على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، التي تتطلبها المرحلة الحالية من تغطية الأنف وتطهير اليدين باستمرار، بجانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وفي الإطار ذاته نصح المواطنين بتجنب أماكن التجمعات في مختلف المناسبات.



وبدأت الكويت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، حملة تطعيم للوقاية من وباء (كورونا) باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.