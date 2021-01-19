بعد المصالحة.. خطوة جديدة من قطر تجاه الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وثيقة دولية، أن دولة قطر قد اتخذت خطوة جديدة بشأن علاقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار عدد من الإجراءات التي اتخذها الجانبين بعد المصالحة الخليجية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أزمة المقاطعة في 2017.



وأظهرت الوثيقة التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن قطر علقت نزاعا تجاريا مع الإمارات العربية المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وجاء فيها أنه "في إطار تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري أن تعلًق اللجنة عملها".



يذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قال في وقت سابق، إن "عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت".



وأضاف أنه "من الضروري مخاطبة شعوب المنطقة، ليعلموا أن هناك مرحلة جديدة مقبلة، وأن صفحة الخلاف قد طويت".



وأشار إلى أن "هناك صفحة بيضاء جديدة تحاول بلاده من خلالها تعزيز العمل الخليجي المشترك".



وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، في حزيران/ يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة.



وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.



وعلى إثر هذه المصالحة أعلنت الإمارات، إعادة فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر، اعتبارا من 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.