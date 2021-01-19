شؤون فلسطينية

سفير فلسطين بروسيا يكشف لـ"دنيا الوطن" سبب تأخر وصول اللقاح الروسي

سفير فلسطين بروسيا يكشف لـ"دنيا الوطن" سبب تأخر وصول اللقاح الروسي
خاص دنيا الوطن
أكد عبد الحفيظ نوفل، سفير دولة فلسطين في روسيا، أن الجانب الفلسطيني وقع مع الروس اتفاقية لإدخال 100 ألف لقاح مضاد لفيروس (كورونا) لفلسطين، ولكن يتم الانتظار الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وقال نوفل لـ"دنيا الوطن": "الروس قرروا منحنا 5 آلاف طعم اخرى، حيث كان من المقرر إرسالها بالطائرة الى فلسطين، ولكن بسبب عدم وجود حركة طيران في روسيا، تم تأخر الوصول، بالاضافة الى وجود عوامل فنية".

وأضاف: "طلبنا عمل تنسيق مع الاسرائيليين لإدخال الـ5 آلاف طعم، ولكن حدثت مشكلة لصعود العدد من الطعم الى الطائرة لأسباب لوجستية فنية، وبالتالي نفكر بطريقة أخرى لإدخالها".

وتابع نوفل بقوله: "نأمل خلال أسبوع بحد أقصى أن يصل العدد من اللقاح الى الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك سنجد ترتيبات لإدخال عدد 100 لقاح الاخرى".

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