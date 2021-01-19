دولي

كازاخستان تقرر بدء التطعيم بـ (سبوتنيك V) قبل الموعد المحدد

كازاخستان تقرر بدء التطعيم بـ (سبوتنيك V) قبل الموعد المحدد
رام الله - دنيا الوطن
قال أليكسي تسوي وزير الصحة في كازاخستان، اليوم، إن سلطات بلاده قررت بدء عملية التطعيم بلقاح  (سبوتنيك V) الروسي المضاد لكوفيد، في 1 شباط/ فبراير، أي قبل حلول الموعد المحدد.  

وأضاف: "نخطط في 19 كانون الثاني/ يناير 2021، لتوقيع اتفاقية بين مجمع كاراغاندا الصيدلاني، وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، حول توريد الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V بمقدار 20 ألف جرعة. ومع حلول 1 شباط/ فبراير، ستبدأ عملية التطعيم ضد عدوى فيروس (كورونا)، وستشمل فئات محددة من السكان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووفقا للوزير، سيتم في النصف الأول من هذا العام، تطعيم مليوني شخص.

 وفي النصف الثاني من هذا العام، سيتم تطعيم  3-4 ملايين شخص.

وفي المراحل الأولى، سيتم تطعيم الطواقم الطبية في مستشفيات الأمراض المعدية، وسيارات الإسعاف، وغرف الطوارئ، وموظفي الخدمات الصحية والوبائية.

 وكذلك سيتم في هذه المرحلة، تطعيم العاملين في القطاع التدريسي والطلاب، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

في وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، أن التطعيم ضد كوفيد-19، سيبدأ في نهاية فبراير.

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